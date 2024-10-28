Злой гений Голливуда: актеру Хоакину Фениксу исполнилось 50 лет

Хоакин Феникс родился родился 28 октября 1974 года в Пуэрто-Рико в семье миссионеров-сектантов. Позже его родителям удалось вернуться к обычной жизни и переехать во Флориду. Его мать Арлин начала работать в отделе кастинга канала NBC и всячески способствовала телевизионной карьере детей. Вскоре Хоакин стал сниматься в рекламе и телевизионных сериалах. Свою первую роль юный актер исполнил вместе со своим старшим братом Ривером в трагикомическом телепроекте "Семь невест для семи братьев" (1982).

В 1986 году он появился на большом экране сыграв в фильме "Пикник в космосе". Всего за свою карьеру Хоакин Феникс принял участие в 127 кинопроектах. Актер не боится браться за сложных персонажей-антагонистов. Так, в 2000 году он сыграл роль римского императора Коммода, главного злодея фильма "Гладиатор". А в 2019 году Хоакин предстал перед поклонниками в образе полусумасшедшего комика-неудачника Джокера. За эту роль актер получил множество престижных кинонаград, в том числе статуэтку "Оскар".

Лучшие киноработы к юбилею артиста - в галерее "Рамблера".