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Злой гений Голливуда: актеру Хоакину Фениксу исполнилось 50 лет

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Хоакин Феникс в фильме "Родители", 1989 год
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Хоакин Феникс в фильме "Родители", 1989 год 
© Imago/TACC
Хоакин Феникс в фильме "Гладиатор", 2000 год
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Хоакин Феникс в фильме "Гладиатор", 2000 год 
© globallookpress.com
Хоакин Феникс в фильме "Переступить черту", 2005 год
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Хоакин Феникс в фильме "Переступить черту", 2005 год 
© legion-media.ru
Хоакин Феникс в фильме "Любовники", 2011 год
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Хоакин Феникс в фильме "Любовники", 2011 год 
© legion-media.ru

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Хоакин Феникс в фильме "Мастер", 2012 год
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Хоакин Феникс в фильме "Мастер", 2012 год 
© legion-media.ru
Хоакин Феникс в фильме "Она", 2013 год
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Хоакин Феникс в фильме "Она", 2013 год 
© legion-media.ru
Хоакин Феникс в фильме "Братья Систерс", 2018 год
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Хоакин Феникс в фильме "Братья Систерс", 2018 год 
© legion-media.ru
Хоакин Феникс в фильме "Тебя никогда здесь не было", 2018 год
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Хоакин Феникс в фильме "Тебя никогда здесь не было", 2018 год 
© legion-media.ru
Хоакин Феникс в фильме "Джокер", 2019 год
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Хоакин Феникс в фильме "Джокер", 2019 год 
© Кадр из кинофильма "Джокер"

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Хоакин Феникс в 2024 году
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Хоакин Феникс в 2024 году 
© EPA/TACC

Хоакин Феникс родился родился 28 октября 1974 года в Пуэрто-Рико в семье миссионеров-сектантов. Позже его родителям удалось вернуться к обычной жизни и переехать во Флориду. Его мать Арлин начала работать в отделе кастинга канала NBC и всячески способствовала телевизионной карьере детей. Вскоре Хоакин стал сниматься в рекламе и телевизионных сериалах. Свою первую роль юный актер исполнил вместе со своим старшим братом Ривером в трагикомическом телепроекте "Семь невест для семи братьев" (1982).

В 1986 году он появился на большом экране сыграв в фильме "Пикник в космосе". Всего за свою карьеру Хоакин Феникс принял участие в 127 кинопроектах. Актер не боится браться за сложных персонажей-антагонистов. Так, в 2000 году он сыграл роль римского императора Коммода, главного злодея фильма "Гладиатор". А в 2019 году Хоакин предстал перед поклонниками в образе полусумасшедшего комика-неудачника Джокера. За эту роль актер получил множество престижных кинонаград, в том числе статуэтку "Оскар".

Лучшие киноработы к юбилею артиста - в галерее "Рамблера".