Мать Мэттью Перри ждет суда над врачом, виновным в его смерти

Семья Мэттью Перри во время ток-шоу Today рассказала, что надеется на справедливый суд над врачами, передававшими ему наркотики, повлёкшие смерть актёра.

Мать звезды «Друзей» Сюзанна Моррисон отметила, что ждёт заседания, назначенного на март 2025 года.

"Я надеюсь, что люди, поставляющие другим людям наркотики, которые их убивают, теперь начеку. Неважно, каковы твои профессиональные полномочия, ты проиграешь, детка".

Звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года, утонув в джакузи из-за отказа сердца. Позже выяснилось, что лечащий врач актёра с помощью посредника поставлял ему наркотики — он уже признал свою вину.