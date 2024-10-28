Роман Евдокимов рассказал о роли в фильме «Огниво», самоощущении и успехе

Актер Роман Евдокимов, сыгравший главную роль Вани в сказочном фильме «Огниво» появится в новом выпуске программы «Белая студия». Эфир — 29 октября в 21.30 на телеканале «Россия-Культура».

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О детских фантазиях и роли сказок в нашей жизни, о дружбе и любви, пути к успеху и трудностях выбора, об уроках своего мастера Юрия Соломина, фильме «Огниво», сериале «Лада Голд», картине «Год рождения» и других работах в театре и кино рассказывает Роман Евдокимов в беседе с ведущей программы Дарьей Златопольской. Предлагаем ознакомиться с самыми воодушевляющими цитатами Романа из программы.

О впечатлениях детства

Музыка из «Бременских музыкантов» — первое, что я помню как некое важное ощущение в жизни <…>. И «Ежик в тумане». Это первое визуальное чудо. Этот удивительный мир — дымный, туманный, в который ты всматриваешься, который ты не понимаешь, который заставляет твою фантазию придумывать что-то свое собственное, показывает тебе лишь дымку, заставляет твой мозг генерировать совершенно новые образы <…>. На визуальном уровне это сделано настолько потрясающе, что <…> через экран ты оказывался в мире своих фантазий.

О самоощущении

Мне сейчас интереснее «рыбачить во вселенной» — то есть, пытаться взять из того, что тебе предлагается, а не пытаться что-то выстроить концептуальное. Поддаться потоку — очень важно. Это вопрос веры и практики. Чем больше ты себе доверяешь, чем больше ты с собой в честном диалоге находишься, чем больше открываешься миру, тем легче тебе этот мир слышать, и себя в нем чувствовать.

Об успехе

Что такое успех? Это довольно эфемерное понятие: у каждого успех свой. Для меня — это когда ты равен самому себе, ничего не придумываешь, и тебе комфортно в этом равенстве. Ты ничего не должен доказывать — ни себе, ни кому-то еще.

О роли Вани в фильме «Огниво»

Сказка взаимодействует с нами на очень глубоком уровне, на уровне кода сознания человеческого. Мне хотелось сделать персонажа, который очень сильно запутался, потерялся в пространстве своего темного мира. И при этом очень живого, витального, азартного. Это правильный подход — когда ты любишь жизнь, цепляешься за нее. За исключением одной важной вещи: абсолютной убежденности, что мир крутится вокруг тебя. Только вокруг тебя одного. Когда ты живешь таким образом, все, может быть, и прикольно, но очень сложно прийти к гармонии, к ощущению счастья. Мне хотелось сделать героя, который бы менялся на протяжении истории и делал выбор в сторону света. Героя, который выбирает дружить, любить, как бы трудно и больно это ни было.

О трудностях выбора

Если честно подходить к самому себе и вообще ко всему, вопрос выбора не встает — он всегда очевиден. Если ты четко все раскладываешь, четко с пространством коммуницируешь, тебе уже ничего выбирать не надо, ты знаешь, как сделать. Но так как мы все — люди, мы мучаемся этим вопросом. И я — не исключение. Но я прихожу к тому, что все чаще становится проще совершать выбор.

«Если честно подходить к самому себе и вообще ко всему, вопрос выбора не встает — он всегда очевиден», — Роман Евдокимов.

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