«Приятно было с ним работать». Актер Фекленко о смерти звезды «Глухаря»

С актером Юрием Пономаренко, исполнившим роль оперативника в сериале «Глухарь», было приятно работать, поделился артист театра и кино Владимир Фекленко. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что мало общался с коллегой. По его словам, Пономаренко был очень симпатичным человеком.

© Кадр из фильма

Мало с Юрой [Пономаренко] общались, были знакомы. Очень симпатичный был человек. На площадке всегда приятно было с ним работать, — рассказал Фекленко.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Пономаренко нашли мертвым в собственной квартире в Высоковольтном проезде в Москве. По предварительным данным, накануне, 27 октября, 49-летний артист упал, разбил голову, потерял много крови и скончался.

Ранее в возрасте 71 года скончался режиссер культовых сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин. В Высшей школе режиссеров и сценаристов, где преподавал кинодеятель, выразили свои соболезнования.

До этого ушел из жизни советский и российский актер Александр Крючков. Ему было 80 лет. Обстоятельства смерти не раскрывались. Российский телезритель запомнил Крючкова по ролям в проектах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей — 6», «След».