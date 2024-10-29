Маруся Климова рассказала о роли в сериале про Байдена

Уроженка Хабаровска, актриса театра и кино Маруся Климова рассказала о своей роли в комедийном сериале «Гудбай», премьера которого состоялась 28 октября.

«У меня там роль Наташи, но почему-то и в сценарии, и на вагончике все время было написано: «Натаха». Видимо, из-за ее характера, потому что она все время ругается. Я играю роль школьной учительницы русского языка и литературы», – раскрыла детали Климова в эфире шоу «Утро. ТНТ».

Отметим, что также Климова играла в сериале «Полицейский с Рублевки – 2». Она рассказала, с кем ей игралось комфортнее – с Дмитрием Дюжевым в «Гудбай» или Сергеем Буруновым.

«В «Полицейском с Рублевки» у меня максимально маленькая роль, всего было два съемочных дня. Зато мне посчастливилось поработать с Сергеем Буруновым на другом проекте – «Мылодрама». Там мы прошли длинный путь от знакомства до любви. Он потрясающий партнер. Мне везет на партнеров: и с Дюжевым, и с Буруновым мне было одинаково комфортно. Всегда мужчины были готовы предложить мне свой стул, принести бутылочку воды. Если выделять, кто галантнее… как будто бы Дюжев», – прокомментировала Климова.

Ранее мы публиковали интервью с еще одной актрисой из сериала «Гудбай». Евгения Щербакова из Приморья сыграла роль главы администрации американского президента.