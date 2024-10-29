Нолан предлагал Хоакину Фениксу сыграть Джокера в «Темном рыцаре»

В свежем подкасте Tetragrammaton with Rick Rubin актёр Хоакин Феникс рассказал, что Кристофер Нолан приглашал его сыграть Джокера в «Тёмном рыцаре» ещё до того, как на роль утвердили Хита Леджера.

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По словам Феникса, он отказался от роли, потому что на тот момент думал, что не готов к ней. В итоге блестящего антагониста сыграл Леджер, но если бы Хоакин согласился, всё могло бы обернуться иначе.

Тогда я не был готов. Сейчас я не могу представить, что было бы, если бы фильм вышел без Хита Леджера. Я не могу вспомнить контент нашей встречи с Ноланом. Он подходил ко мне, мы встречались. У меня чувство, будто бы я должен был сыграть эту роль.

«Тёмный рыцарь» вышел в 2008 году, а Леджер получил за фильм посмертный «Оскар». «Джокер» с Фениксом вышел в 2019 году.