Уход из «Жди меня» и лишение прав: как живет Алена Бабенко

Актрису Алену Бабенко заменили на другую ведущую в программе «Жди меня» на НТВ. В чем причина и кто теперь будет вести передачу вместе с Александром Лазаревым, что известно о жизни Алены Бабенко сейчас?

Кто станет вести программу «Жди меня» вместо Алены Бабенко

Как пишет StarHit, программу вместо Бабенко будет вести актриса Карина Андоленко. Сама Андоленко сказала, что охотно согласилась на предложение продюсеров, так как выросла на этой передаче, смотрела ее в детстве.

«В детстве я считала минуты до ее начала и на одном дыхании смотрела выпуск от начала и до конца. Участие в таком замечательном проекте — очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном план», — призналась Андоленко.

Причина кадровых перестановок не сообщается, сама Бабенко это тоже не комментировала. В сентябре 2023 года она сменила на посту ведущей актрису Татьяну Арнтгольц. Арнтгольц говорила, что покинула программу «Жди меня», которую вела в течение пяти лет, из-за усталости.

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения. Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — объясняла Арнтгольц.

Бабенко, став ведущей передачи, отмечала, что хотя проект давно ей нравился, решение стать лицом передачи далось ей непросто.

«Мне сложно справиться с эмоциями, которые переполняют всякий раз, будь то сама история или человек, который ее рассказывает, и тем более невероятный момент встречи, когда ты становишься ее свидетелем», — комментировала она.

Чем известна Алена Бабенко

Алена Бабенко окончила ВГИК, руководителем курса был Анатолий Ромашин. Первую роль актриса получила в сериале «Каменская», где снялась в нескольких эпизодах. Затем ее пригласили сниматься в сериалы «Мамука» и «Остров без любви», в фильм «Серебряная свадьба». Популярность артистке в России принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры».

Бабенко продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ее участием ожидаются премьеры сериалов «Династия» на Первом канале и «Молодежка. Студенты». Актриса служит в театре «Современник». После ухода с должности худрука режиссера Виктора Рыжакова артистка вошла в худсовет театра.

Что известно о конфликте Алены Бабенко с сыном

Алена Бабенко в браке с бывшим мужем кинорежиссером Виталием Бабенко родила сына Никиту. Он пошел по стопам родителей и окончил операторский факультет ВГИКа. Во время учебы Никита начал встречаться со студенткой по имени Саломея, которая имела грузинские корни. После выпуска пара переехала в Тбилиси. У них родился сын Теодор.

Как писала «Экспресс газета», жизнь в Грузии сказалась на политических взглядах наследника Бабенко и его отношениях с матерью.

«Оба (Никита и Саломея) с головой ушли в политику. В своих соцсетях грубо оскорбляют российскую власть, ходят на митинги в поддержку Украины и ведут подлую пропагандистскую деятельность. В окружении семьи Алены Бабенко нам шепнули, что на этой почве актриса вдрызг разругалась с Никитой. Ведь вместе с мужем Эдуардом она полностью поддерживает политику президента Путина, и подобная риторика в отношении Родины ей претит», — уточнил источник.

Из-за чего Алену Бабенко лишили водительских прав

Летом 2024 года стало известно, что Измайловский суд Москвы оштрафовал Алену Бабенко и лишил водительских прав на полтора года.

В пресс-службе суда ТАСС сообщили, что штраф и лишение прав назначены из-за отказа Бабенко пройти медицинское освидетельствование.