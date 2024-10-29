Умер снявшийся в более чем ста фильмах Хасан Юссуф

Ушел из жизни Хасан Юссуф, египетский актер-ветеран, режиссер, продюсер и сценарист. Юссуф снимался с 1950-х, на его счету - заметно более ста фильмов и сериалов.

О кончине артиста, которому весной исполнилось 90 лет, сообщает утром 29 октября портал Emirates 24/7 - со ссылкой на брата Хасана Мохамеда Юссуфа. Никакие детали не приводятся.

Хасан Юссуф родился в 1934 году. Он снялся в пятнадцати картинах с Соад Хосни, одной из самых популярных ближневосточных актрис, все их ленты имели кассовый успех. В 1970-х начал появляться в сериалах.