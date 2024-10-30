Умерла польская актриса из фильма «Ва-банк» Эльжбета Зайонцувна

Польская актриса театра, кино и телевидения Эльжбета Зайонцувна скончалась на 66-м году жизни.

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Несколько лет назад ей был поставлен диагноз — болезнь Виллебранда, которая вызывает нарушение свертываемости крови.

«С глубокой печалью и недоумением мы прощаемся с нашей коллегой Эльжбетой Зайонцувной», — написали в Сети представители Союза польских актеров.

Широкую известность ей принесла роль Натальи в криминальной комедии «Ва-банк» (1981) режиссера Юлиуша Махульского. В дальнейшем она снялась в таких фильмах, как «Очень важная персона» (1991), «Стена» (1982), «Надзор» (1983), «Матери, жены и любовницы» (1998).

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», актер театра и кино Максим Шпаковский трагически погиб в возрасте 48 лет.