Умерла актриса из сериала "Друзья" Тери Гарр

Ушла из жизни Тери Гарр, американская актриса кино, телешоу и певица с крайне представительной фильмографией. В ее портфолио - не менее 250 пунктов. Гарр - номинантка на премию "Оскар" - за "Тутси" (18+): она проходила в категории "Лучшая актриса второго плана".

© кадр из сериала «Друзья»

Гарр снялась в нескольких эпизодах "Друзей" в роли мамы Фиби, в "Госпитале МЭШ", "Скорой помощи", "Звездном пути", "Близких контактах третьей степени".

О смерти звезды сообщает сегодня Variety. Артиста отошла в Лос-Анджелесе на 80-м году жизни после очень долгого сражения с рассеянным склерозом.

Тери Энн Гарр родилась в 1944-м в Огайо и была востребованной и узнаваемой комедийной актрисой, снимаясь с 1963-го. Работала с ведущими голливудскими режиссерами. В 2011-м была вынуждена оставить карьеру.

В 2006-м Гарр опубликовала автобиографию, рассказав, как изменилась жизнь после поставленного ей диагноза.