Юра Борисов номинирован на кинопремию Gotham Awards за фильм «Анора»

Российский актёр Юра Борисов оказался в числе номинантов на престижную американскую кинопремию Gotham Awards 2024 за свою роль Игоря в фильме «Анора» Шона Бейкера.

© Чемпионат.com

Борисов отмечен в номинации «Лучшая роль второго плана», а среди соперников оказались Киран Калкин («Настоящая боль»), Наташа Лионн («Его три дочери»), Кэти О'Брайан («Любовь истекает кровью») и другие. Победитель будет объявлен на церемонии награждения, которая пройдёт в начале декабря в Нью-Йорке.

Помимо Борисова, в «Аноре» снялись Марк Эйдельштейн и другие российские актёры. Лента собрала восторженные отзывы критиков и забрала главную награду Каннского кинофестиваля. Сейчас фильм можно увидеть в российском прокате.

Сюжет «Аноры» рассказывает о стриптизёрше из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.