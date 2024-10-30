«Санкций не боюсь». Дюжев — про свою роль в сериале «Гудбай»

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что не боится возможных санкций со стороны США из-за роли президента Джо Байдена.

"Задавались вопросом, что же это за люди, что решились снимать сериал про американскую власть. И кто же этот артист из России, который будет играть Байдена. У меня уже есть санкции от Канады и Латвии, если будут еще и от США до кучи, ну и что?! Я не боюсь", - сказал актер в интервью gazeta.ru.

Комедийный сериал "Гудбай" вышел на ТНТ 28 октября. По сюжету, Байден приезжает инкогнито в Россию, чтобы проверить, работают ли у нас санкции США. Он селится в хрущевке, устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.