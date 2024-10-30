Алексей Учитель объяснил, почему не снимает в своих фильмах дочь

Алексей Учитель заявил, что стоит в очереди для съемок с дочкой Анной Пересильд. Об этом сообщает The Voice.

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В Москве состоялась премьера сериала «Плевако», продюсером которого является Алексей Учитель. Мероприятие посетили Сергей Безруков с женой и Учитель. В беседе с журналистами Алексей объяснил, почему дочь от Юлии Пересильд не приняла участие в проекте.

Как выяснилось, съемки сериала «Плевако» совпали со съемками «Слова пацана». По словам Учителя, дочь не могла совместить участие в двух проектах. Также режиссер отметил, что Анна является популярной актрисой, поэтому он «должен в очереди стоять» для сотрудничества.

«Она, вы знаете, так знаменита теперь, что только выбирает главные роли. Ей уже просто «что-то» не годится. Я-то хочу поработать с ней! Но у нее такой график, уже столько предложений, что я должен в очереди стоять», — высказался режиссер.

Ранее Юлия Пересильд призналась, что 1,5 месяца не виделась со старшей дочерью Анной. Подробности читайте в этой новости.

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