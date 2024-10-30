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Иркутская актриса снялась в новом комедийном сериале

Актриса из Ангарска Ольга Хохлова приняла участие в новом комедийном сериале «Макрон». Премьера картины намечена на 11 ноября, рассказали в пресс-службе ТНТ.

Иркутская актриса снялась в новом комедийном сериале
© globallookpress.com
«Я думаю, «Макрон» – это сериал о стремлении к гармонии, любви и взаимоуважению, несмотря ни на что», - прокомментировала Ольга Хохлова.

Актриса ранее сыграла в других известных картинах:

  • «Лада Голд»
  • «Здравствуйте, вам пора»
  • «Предпоследняя инстанция»
  • «Эпидемия»
  • «Измены»

Всего на ее счету порядка 200 фильмов и сериалов.

В «Макроне» заняты и другие известные актеры:

  • Алексей Лукин
  • Марина Александрова
  • Ольга Медынич
  • Михаил Трухин
  • Александр Робак
  • Дарья Пицик

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что актер из Иркутска Ян Цапник принимает участие в съемках многосерийной комедии «Пожить как люди», а другой артист Павел Харизанов принял участие во втором сезоне сериала «СуперИвановы» (16+).

Актеры
Эпидемия
Измена
Алексей Лукин
Ян Цапник
Александр Робак
Михаил Трухин
Ольга Хохлова
Ольга Медынич
Марина Александрова