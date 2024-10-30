Иркутская актриса снялась в новом комедийном сериале
Актриса из Ангарска Ольга Хохлова приняла участие в новом комедийном сериале «Макрон». Премьера картины намечена на 11 ноября, рассказали в пресс-службе ТНТ.
«Я думаю, «Макрон» – это сериал о стремлении к гармонии, любви и взаимоуважению, несмотря ни на что», - прокомментировала Ольга Хохлова.
Актриса ранее сыграла в других известных картинах:
- «Лада Голд»
- «Здравствуйте, вам пора»
- «Предпоследняя инстанция»
- «Эпидемия»
- «Измены»
Всего на ее счету порядка 200 фильмов и сериалов.
В «Макроне» заняты и другие известные актеры:
- Алексей Лукин
- Марина Александрова
- Ольга Медынич
- Михаил Трухин
- Александр Робак
- Дарья Пицик
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что актер из Иркутска Ян Цапник принимает участие в съемках многосерийной комедии «Пожить как люди», а другой артист Павел Харизанов принял участие во втором сезоне сериала «СуперИвановы» (16+).