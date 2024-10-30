Иркутская актриса снялась в новом комедийном сериале

Актриса из Ангарска Ольга Хохлова приняла участие в новом комедийном сериале «Макрон». Премьера картины намечена на 11 ноября, рассказали в пресс-службе ТНТ.

«Я думаю, «Макрон» – это сериал о стремлении к гармонии, любви и взаимоуважению, несмотря ни на что», - прокомментировала Ольга Хохлова.

Актриса ранее сыграла в других известных картинах:

«Лада Голд»

«Здравствуйте, вам пора»

«Предпоследняя инстанция»

«Эпидемия»

«Измены»

Всего на ее счету порядка 200 фильмов и сериалов.

В «Макроне» заняты и другие известные актеры:

Алексей Лукин

Марина Александрова

Ольга Медынич

Михаил Трухин

Александр Робак

Дарья Пицик

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что актер из Иркутска Ян Цапник принимает участие в съемках многосерийной комедии «Пожить как люди», а другой артист Павел Харизанов принял участие во втором сезоне сериала «СуперИвановы» (16+).