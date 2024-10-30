Горевой рассказал о перевоплощениях для съемок игрового кино

«Концентрат чтеца и актера»: Горевой о перевоплощениях для съемок игрового кино
На съемках документально-игрового фильма «Александр Третий» приходиться «по десять раз в день мыть голову» и «перепрыгивать из штанов в штаны», играя одновременно всех, заявил артист Михаил Горевой. Его слова приводит aif.ru.
Актер поделился, что проект увлекателен количеством перевоплощений. По словам Горевого, ему приходиться исполнять роли совершенно разных исторических личностей от Сталина до учёного-селекционера Вавилова, и буквально прыгать «из штанов в штаны».
Артист отметил, что главное отличие этого жанра от сериала или фильма в том, что это «концентрат, сделанный с помощью актёра и чтеца за кадром» и нужно быть одинаково убедительным и там и там.
Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» из нового цикла «Великие» состоится1 ноября в 16:55 на РЕН ТВ. Уже отснято 10 циклов проекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».