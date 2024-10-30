Горевой рассказал о перевоплощениях для съемок игрового кино

На съемках документально-игрового фильма «Александр Третий» приходиться «по десять раз в день мыть голову» и «перепрыгивать из штанов в штаны», играя одновременно всех, заявил артист Михаил Горевой. Его слова приводит aif.ru.

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Актер поделился, что проект увлекателен количеством перевоплощений. По словам Горевого, ему приходиться исполнять роли совершенно разных исторических личностей от Сталина до учёного-селекционера Вавилова, и буквально прыгать «из штанов в штаны».

Артист отметил, что главное отличие этого жанра от сериала или фильма в том, что это «концентрат, сделанный с помощью актёра и чтеца за кадром» и нужно быть одинаково убедительным и там и там.

Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий» из нового цикла «Великие» состоится1 ноября в 16:55 на РЕН ТВ. Уже отснято 10 циклов проекта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».