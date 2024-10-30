Брендан Фрейзер сыграет в фильме об убийстве Джона Кеннеди

Актеры Брендан Фрейзер и Джессика Честейн присоединились к актерскому составу нового фильма Барри Левинсона об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщает Collider.

Ранее согласие на съемку в этом проекте дали Аль Пачино и Брайан Крэнстон.

Лента уже запущена в производство. Она получила название «Убийство». В картине гибель американского лидера будет рассмотрена с точки зрения репортера криминальной хроники Дороти Килгаллен. Она первая заподозрила, что обвиняемый в убийстве президента Ли Харви Освальд не мог действовать в одиночку.

Ранее стало известно, что Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».