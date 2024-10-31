Жена Василия Ливанова отвергает информацию про паралич актера
В последнее время вокруг актёра Василия Ливанова ходит много слухов. СМИ говорили, что якобы испытывает проблемы с ногами и речью, но его супруга Елена отвергает подобную информацию.
Василий Борисович себя чувствует соответствующим образом — своему возрасту, перенесённому заболеванию. Он восстанавливается. Всё неплохо. Я не знаю, откуда они берут это.
Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.