«Анора», Канны, личная жизнь, встреча с Джоли: где сейчас Юра Борисов

Российский актер Юра Борисов поборется за «Лучшую роль второго плана» на премии Gotham Awards 2024. Какую работу артиста отметила комиссия конкурса, что известно о личной жизни Борисова?

За что Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию

Комиссия премии отметила работу артиста в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, само драмеди будет соревноваться на премии за звание лучшего фильма.

Церемония награждения которой пройдет 2 декабря, сообщает Deadline.

По сюжету стриптизерша из Бруклина выходит замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители парня пытаются расторгнуть союз, узнав о происхождении девушки. Лента удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале.

Также сейчас в производстве находятся несколько проектов с участием Борисова. Например, исторический сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» и биографический мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина». В последнем актер воплотит на экране образ поэта как современного и многогранного героя, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. В картине покажут основные вехи жизни Пушкина — учебу в Царскосельском лицее, творческий расцвет, знакомство с Гончаровой и дуэль с Жоржем Дантесом. Лента выйдет в феврале 2025 года.

Также на этапе производства находятся картины «Урок» и «Кончится лето», в которых Борисов сыграет главные роли. Кроме того зрители увидят актера в ленте «Анна К».

Где Юре Борисову удалось пообщаться с Анджелиной Джоли

В сентябре голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли пообщалась с Юрой Борисовым. Звезды встретились на Международном кинофестивале в Торонто. На снимке, попавшем в Сеть, было видно, как коллеги по цеху улыбаются друг другу, глядя в глаза.

Фотография появилась на странице фильма «Анора» Шона Бэйкера. На кадре можно заметить, что актер, предположительно, просит Джоли подписать ему некий журнал.

Как сложилась личная жизнь Юры Борисова

Борисов женат на актрисе Анне Шевчук. Известно, что супруга старше артиста на два года. Она также училась в Щепкинском училище и окончила его в 2013 году. Работала в театре «Современник». Пара поженилась в 2014 году. Известно, что Борисов и Шевчук воспитывают двоих дочерей — Марфу и Акулину.

«Мы мало показываем им фильмов. Мультфильмов тоже не много. Им сейчас 7 и 8 лет. У нас нет дома телевизора, есть планшет, который выдаётся дозированно. Пока есть это ограничение, есть желание читать и смотреть вокруг. Потому что скучно этого не делать», — делился Борисов секретами воспитания.

Актер водил дочерей на премьеру фильма «Сто лет тому вперед». Девочки остались под огромным впечатлением.

«Во-первых, они почти не видели никакое кино, во-вторых, им странно и интересно смотреть на меня на экране. И непонятно, почему я там такой. Первый фильм, который они видели, — „Серебрянные коньки“. И, конечно, было обсуждение и вопросы перед сном», — делился Борисов в интервью Федору Бондарчуку.

Сколько стоит один съемочный день Юры Борисова

Однажды Борисов рассказал, что за один съемочный день получает 150 тысяч рублей. По его словам, он хочет сниматься в зарубежных проектах и пробовался на роль в фильме «Тетрис». В 2023-м стало известно, что актер участвует в съемках фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, с которым сейчас находится в Каннах.

Все это время Борисов просит указывать себя в титрах просто Юрой, потому что с детства не выносит обращения на «вы».