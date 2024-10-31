Умерла итальянская кинозвезда Мариса Бартоли

Умерла Мариса Бартоли, итальянская актриса кино, ТВ и радиопостановок. Артистка ушла 27 октября в Триесте. Некролог публикует Il Piccolo.

© Unsplash

Мария Луиза (настоящее имя) Бартоли родилась 10 ноября 1942 года в Пуле, Сардиния (ныне - Хорватия), в семье будущего мэра Триеста. В Театре Триеста посещала курсы актерского мастерства. В конце 1950-х перебралась в Рим - чтобы поступить в Национальную академию драматического искусства.

На малом экране дебютировала в 1963-м, на большом - в 1968-м. Снималась, в основном, в сериалах - их в фильмографии актрисы несколько десятков. В том числе - "Бесы" по Достоевскому 1972-го, "Ниро Вульф", "Мадам Бовари" 1978-го, "Расследования комиссара Мегрэ".