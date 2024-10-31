Актер Александр Невский стал членом Гильдии продюсеров Америки

Известный российский актёр и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский поделился радостным событием. Кинодеятеля приняли в члены Гильдии продюсеров Америки — престижную ассоциацию, насчитывающую более 4700 человек.

В своём посте в соцсетях Невский вспомнил, как открывал для себя американское кино в 1980-х в СССР, смотря фильмы на видеокассетах и мечтал о Голливуде. Звезда «Нападения на Рио Браво» призвал никогда не сдаваться и верить в себя — как это делает сам 53-летний артист.

Я принят в Гильдию Продюсеров Америки (Producers Guild of America)! Когда-то в СССР, в конце 1980-х, я открывал для себя американские фильмы благодаря «пиратским» видеокассетам (и старому чёрно-белому телевизору) и мечтал о Голливуде. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь!

Гильдия продюсеров Америки — одна из самых престижных ассоциаций в США, посвящённая киноиндустрии. Организация занимается продюсированием фильмов по всему миру и предлагает своим членам выгодное медицинское страхование, различные семинары и доступ к спецпоказам фильмов, претендующих на «Оскар». Ассоциация также известна своим отдельным кинособытием — «Премией Гильдии продюсеров США».