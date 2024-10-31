Умер итальянский актер Джованни Чанфрилья

30 октября на 90-м году жизни ушел Джованни Чанфрилья, итальянский актер и каскадер с гигантской фильмографией.

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Точное количество проектов, в которых участвовал артист, назвать не получится - его имя часто просто не упоминалось в титрах. Но даже при таких условиях смело можно говорить минимум о двух сотнях. Приблизительно в 130-140 фильмах и сериалах Чанфрилья появлялся как актер.

Джованни Чанфрилья, также известный как Кен Вуд, родился 1935 году, на экраны пришел статистом, серьезную карьеру начал как дублер Стива Ривза в фильмах про Геракла в 1950-х. С 1960-х активно снимался в спагетти-вестернах и приключенческом кино уже в главных ролях - как Вуд.

Список работ артиста, даже очень выборочный, выглядит исключительно красочно. Помимо линейки "Подвиги Геракла", это - "Ужас варваров", "Троянская война", "Последние дни Помпеи", "Пират Морган". "Пираты Малайзии", "Сын Спартака", "Живу ради твоей смерти", "Убей их всех и возвращайся один", "Замок крови", "Месть гладиаторов", "Непобедимый Супермен", "Рим".

Некролог 30 октября публикует Il Granchio. Причина смерти не обнародована. Похороны прошли сегодня.