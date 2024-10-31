При каком условии Джош Бролин готов вернуться к роли Таноса

В ходе прошедшего New York Comic Con Джош Бролин пообщался с журналистами. В ходе разговора с корреспондентом издания Collider актёр заявил, что вернётся к роли Таноса в новых «Мстителях» только при одном условии.

© Чемпионат.com

По словам Бролина, он сыграет злодея только в том случае, если история в «Мстителях 5» не будет уступать по масштабу «Войне бесконечности» и «Финалу».

«Если вы собираетесь вернуть Таноса, то история должна быть соответствующей по масштабу. Я бы сделал всё, чего от меня хотели братья Руссо».

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.