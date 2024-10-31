Джуд Лоу высказался на тему продолжения «Фантастических тварей»

Франшиза «Фантастические твари», скорее всего, не будет доведена до задуманного конца, считает Джуд Лоу, сыгравший молодого Альбуса Дамблдора. Актер предположил, что Warner Bros. сосредотачивает все усилия на создании сериала по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

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«Я знаю, что проект определенно отложен. По крайней мере, я не слышал, чтобы что-то планировалось в будущем. Могу лишь предположить, что, раз они делают сериал про Гарри Поттера, то, вероятно, направят энергию на него», — сказал Лоу в интервью Variety.

Франшиза «Фантастические твари», начатая в 2016 году, была задумана как пенталогия, а за сценарий отвечала в том числе мама Поттерианы Джоан Роулинг. Первый фильм заработал $814 млн, однако его сиквелы — «Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «Тайны Дамблдора» (2022), встретили смешанные отзывы критиков и собрали они значительно меньше — $654 млн и $407 млн.

Сам Лоу вспоминает свои встречи с Роулинг еще в 2017 году, когда он только готовился к роли молодого Дамблдора.