Умерла актриса из "Склифосовского" Татьяна Иванова

Ушла из жизни Татьяна Иванова, советская российская актриса театра и сериалов.

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Татьяна Павловна Иванова (Лиховид) родилась в 1946 году. В 1970-м окончила Школу-студию МХАТ, курс профессора, заслуженного деятеля искусств Карева. Работала в Тбилисском театре имени Грибоедова, с 1972 года - актриса Ногинского театра (ныне это Московский областной театр драмы и комедии).

Играла в спектаклях "Кадриль", "Женитьба", "Развод по-русски", "Очень простая история", "Три безумных дня в Париже", "Женщина, которая не умеет плакать", "Поминальная молитва", других. На экране - с 2013 года: "Пятая стража", "Версия", "Зинка-москвичка", "Склифосовский".

Заслуженная артистка РФ - с 2004-го.

Простились с актрисой 31 октября в Москве, рассказали в ее театре.