Мэттью Лиллард мог уйти из кино после провала «Скуби-Ду 2»

Американский актёр Мэттью Лиллард вспомнил о своём самом сложном периоде в карьере. Как оказалось, тяжелее всего артисту пришлось после выхода фильма «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» — продолжения экранизации мультсериала Warner Bros. о команде детективов во главе с трусливым говорящим псом.

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Лента вышла в 2004 году и страшно провалилась, собрав всего $ 180 млн при бюджете $ 80 млн и получив низкие отзывы от зрителей и критиков. После выхода фильма Лиллард стал чувствовать себя никому ненужным актёром и опасался, что ему придётся участвовать в популярных музыкальных шоу, а не сниматься в больших фильмах. Такая ситуация его бы не устроила.

«После провала "Скуби-Ду 2" я мог сыграть в "Танцах со звездами" [популярное американское шоу для домохозяек — примечание редакции]. И я подумал, что если снимусь в "Танцах со звёздами", то никогда не выиграю "Оскар". Если я снимусь в этом шоу, я стану знаменитым, но не отличным актёром, а я хотел быть отличным. Тогда я сказал своему агенту: "Я просто хочу быть актёром". Я просто хочу сниматься в кино. Я хочу перезагрузить свои ожидания».

Однако опасения Лилларда были напрасны — его продолжали брать на второстепенные голливудские роли и звали в популярные сериалы — «Сверхъестественное» и «Доктор Хаус». Сейчас актёр больше всего известен по роли Уильяма Афтона в фильме ужасов «Пять ночей с Фредди». Кроме того, он продолжает озвучивать Шегги в различных проектах по вселенной «Скуби-Ду».