Актер Сергей Жигунов пришел на премьеру с женой Викторией Ворожбит

Актер Сергей Жигунов с женой Викторией Ворожбит стали гостями премьеры сериала-скандала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем, Игорем Верником и Анастасией Красовской в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

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Для выхода на публику Сергей Жигунов предпочел синие джинсы, ветровку, куртку из кожи и кроссовки. Его жена Виктория Ворожбит позировала перед камерами в белых брюках-палаццо и красном пальто. Ей также сделали укладку с локонами и вечерний макияж. Пара впервые за долгое время вышла на публику.

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Гостями премьеры также стали Александр Петров, Аглая Тарасова, Алсу, Seville, Софья Синицына, Игорь, Григорий и Вадим Верники, Слава Копейкин и другие.

В марте 2021 года Сергей Жигунов женился на своей возлюбленной Виктории Ворожбит (в девичестве — Газета.Ru), пара познакомилась на фестивале телесериалов «Утро Родины». В 2020 году Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой, а журналистка ушла от своего мужа Виктора Суханова и переехала в Москву.

У звезды сериала «Моя прекрасная няня» есть 34-летняя дочь Мария и 44-летняя падчерица Анастасия, которую он растил как родную, о чем часто говорил в интервью. У Виктории Жигуновой тоже есть ребенок от предыдущего брака, Александру 25 лет.