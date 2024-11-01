Интервью с артистом Максимом Стояновым

В кинотеатрах показывают фантастическую драму Ивана Соснина «Пришелец». Лента участвовала в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля. Главную роль в картине, деревенского юродивого Лешу, сыграл Максим Стоянов. Мы побеседовали с артистом об окружении единомышленников, о системе Станиславского, о космосе...

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Максим, по сюжету ваш герой стремится выйти на связь со внеземными цивилизациями, чтобы найти родственную душу. А как вы бы сформулировали основную идею фильма? Про что он?

— Я бы сказал, что это кино про поиск пространства, где нам и всем нашим близким будет хорошо. Причем речь тут идет не про географические координаты, не про точку во Вселенной, а про зону некоего морального и психологического комфорта. И чтобы создать подобное пространство, нужно проделать большую внутреннюю работу. Тут переезд из точки А в точку Б не станет панацеей: «Мне было плохо в Москве — станет хорошо в Сочи» (или наоборот). Но всем нам очень хочется найти или сформировать такое пространство в энергетическом плане: то место, в котором всем нам будет хорошо, все мы будем друг друга понимать, трудиться за заслуженное вознаграждение...

«Место, где все друг друга понимают» — звучит как сказка.

— Да, понятно, что это невозможно. Но представьте, например, спортсмена, который перепрыгнул перекладину и побил рекорд, а до этого 20 лет тренировался. Ему, условно говоря, было плохо, он испытывал напряжение. А потом ему стало хорошо, когда он попал в то пространство, которое заслужил. И ради этих нескольких мгновений, ради ощущения блага от того, чего сумел добиться, стоит трудиться в поте лица. Дисциплина, сон, упорные тренировки — это все того стоит.

Расскажите про локации, где снимали «Пришельца». В кадре, кроме живописных Уральских гор, показан и странный дом из мусора. Насколько он повлиял на атмосферу ленты, на вас самого?

— Этот дом — неотъемлемая часть картины, более того, я бы даже назвал его персонажем. Вообще, пространство в целом — тоже герой. Возьмем, к примеру, романы Федора Михайловича Достоевского, там автоматически признаешь Петербург персонажем. Если Сонечку Мармеладову с Родионом Раскольниковым поместить в какой-нибудь бразильский Сан-Паулу, это будет уже совсем не та история, которую нам повествовал Достоевский.

Так же и здесь, фильм мы снимали в селе Чусовом в Свердловской области на Урале. И этот дом — действительно реальная дача одного человека, который в свое время решил не выбрасывать мусор, а приколачивать его к конструкции. Это заняло у него определенное количество лет. Все бумажки, крышечки, чайные пакетики были аккуратно прибиты, надежно закреплены на разных поверхностях. Так уж обставлен этот дом.

Иван Соснин его нашел, мы попросили хозяина, и тот любезно предоставил пространство для съемок. Конечно, все это сыграло на руку картине, помогло создать определенную атмосферу, наполнить кадр необычной энергетикой. В нашей профессии, собственно, все и состоит из мелочей. Несущественных деталей не бывает.

К слову, об этом, назовите, пожалуйста, ваши «настольные» актерские книги.

— Прежде всего это четвертый том собрания сочинений Константина Сергеевича Станиславского. У него есть восьмитомник, который включает в себя мемуары, записи о подготовке тех или иных спектаклей и многое другое. В четвертый том входит «Работа актера над ролью», а в третий — «Работа актера над собой». Мне кажется, там изложены крайне интересные идеи.

Есть еще, конечно, книга «О технике актера» Михаила Чехова, племянника драматурга Антона Павловича. В ней он как-то немного упростил, переиначил, более понятным языком довел до читателя базовые актерские вещи. А все современные книги, вроде «Двенадцати шагов к Голливуду» Иваны Чаббак и множество всяких других в том же духе, мне кажется — седьмая вода на киселе от базового учения Константина Сергеевича Станиславского. Все оттуда тянется. Все приемы — те же самые, просто переиначенные на новый лад и пересказанные чуть более современным языком. Но основную актерскую «таблицу Менделеева», конечно, открыл Константин Сергеевич. Если артист гениально сыграл сцену, то, даже сам того не зная, он сыграл ее по системе Станиславского.

Интересно...

— Судите сами, все элементы из таблицы Менделеева существовали задолго до того, как их упорядочили и назвали. Золото, железо, кислород, азот и прочие были испокон веков. Просто один человек взял и сформулировал таблицу, дал всему названия, пояснения.

Так же и в нашей среде, у артистов случаются те или иные творческие прорывы, а Константин Сергеевич их упорядочил, разобрал и постарался найти способ, как прийти к подобным состояниям. Он размышлял, как сделать так, чтобы действия актера всякий раз были настолько эффективными, чтобы у зрителя возникало ощущение, что сыгранная эмоция рождается по-настоящему.

В целом профессиональной литературы много, и листать ее периодически нужно. Но выстраивать свою систему, опираясь на книги, наверное, все-таки не стоит. У хорошего актера, как и у хорошего художника, должны быть звериное чутье и высокая внутренняя культура. И я полагаю, что только это звериное чутье, помноженное на чтение литературы, может позволить создать интересный образ.

С теорией понятно, а с практикой? Кем из артистов-звезд вы восхищаетесь?

— Я восхищаюсь Нонной Мордюковой — это фантастическая женщина, актриса, которая умело сочетала в себе житейскую, бабскую мудрость, интеллект, невероятную культуру, порядочность.

Восхищает меня и плеяда наших великих советских артистов: Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев. Это потрясающие люди «из народа», которые воплощают собой доброту, порядочность, честность, но при этом видно, что они прошли через огромные испытания, сохранив свет.

Возвращаясь к фильму, который мы обсуждаем. Как относитесь к существованию пришельцев и прочих инопланетян? Вам бы хотелось, чтобы где-то там существовала внеземная цивилизация, или предпочли бы, чтобы человечество осталось избранным?

— Честно сказать, никак к этому не отношусь, даже не размышлял об этом. Я не уверен, что инопланетные существа есть в какой-то досягаемости от нас. Полагаю, сперва нам надо нашу цивилизацию привести в порядок, а уже потом думать о других. Всем нам есть над чем поработать.

Хотя с точки зрения научнотехнического прогресса меня космос интересует. Я люблю историю о том, как полетел на околоземную орбиту Юрий Алексеевич Гагарин, как запустили спутник, который дал толчок очень многим открытиям и инновациям, в том числе поспособствовал появлению мобильной связи, которой мы каждый день пользуемся. И какой это был фурор в мире! А какие преграды для этого пришлось преодолеть! И какая была тогда гонка! А сколько трудов гениального Сергея Павловича Королева, который тоже столько пережил и не утратил веры, не обозлился, хотя страна его тоже через такие мясорубки пропустила. А он, несмотря ни на что, создал величайшую советскую космическую систему! Вот это все мне интересно. А какие-то там псевдозвездные войны меня не занимают. Я в них не верю. Думаю, что их нет.

Ваша супруга Виктория Корлякова тоже актриса. В одном из совместных интервью вы говорили, что творчество и карьера для вас стоят на первом месте. Это по-прежнему так?

— Думаю, здесь есть место перефразированию. Я бы в жизни не сказал столь однозначно, потому что считаю, что важны и близкие люди, и работа. Более того, я убежден, что творческая карьера и прекрасная семья — вещи абсолютно совместимые, если подойти к этому с умом.

Когда начинаются разговоры в духе: «Я все положил на алтарь искусства!» — быстро теряю к ним интерес. Такой подход мне не близок. Я склоняюсь к тому, что в искусство все надо вносить из жизни. Прежде всего надо хорошо навести порядок у себя в голове, в окружении, исследовать этот мир, не бояться общаться с людьми, делать свою жизнь интересной... А потом уже все собранные впечатления и ощущения, опыт переносить в искусство. Сидеть же целыми днями, холить и лелеять свое нутро и хвалиться тем, что создан для творчества, — это что-то искусственное в худшем смысле этого слова.

Но я очень рад тому, что у меня психологически зрелая жена, и, когда мне надо уехать на два месяца на съемки в экспедицию и пахать, она прекрасно все понимает, с этим справляется и ни слова в упрек не скажет. И вот я еду, работаю, потом возвращаюсь, и все у нас прекрасно. Безусловно, карьера — это очень важная составляющая в жизни каждого творческого человека. Но мне не нравится, что ее принято противопоставлять семье. Я считаю, что можно все сочетать. Вообще, если собрать вокруг себя нужных союзников и все правильно выстроить, то можно буквально все: и горы свернуть, и в космос полететь.

Досье

Максим Стоянов родился 29 июня 1987 года. Окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина, в 2013 году. В кино дебютировал в ленте Наталии Мещаниновой «Комбинат «Надежда» (2014). Сейчас в его фильмографии свыше 70 ролей в кино и сериалах: «Сказки Гофмана», «Шифр», «Гив ми либерти», «Черное солнце» и другие. Актер награжден театральной премией «Золотой лист», премиями фестивалей «Пилот», «Окно в Европу», «Маяк».