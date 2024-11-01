Актриса Александра Даддарио впервые стала мамой

Александра Даддарио, известная по сериалам «Спасатели Малибу» и «Белый лотос», принимает поздравления. Актриса впервые стала мамой, о чем она сообщила в своем блоге.

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Даддарио показала фото новорожденного малыша в шапочке, завернутого в одеяльце. Сверху на ребенка положили различные сладости. «Я думала, что это странная чаша с конфетами», — подписала снимок актриса, ссылаясь на Хэллоуин. Пока нет информации, какого пола ребенок и какое имя выбрали родители.

Подписчики Александры принялись поздравлять ее с пополнением в семье.

«Ты родила ребенка на Хэллоуин?! Поздравляю!», «Дитя Хэллоуина? Это самая крутая вещь на свете!», — написали фолловеры.

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Даддарио замужем за продюсером Эндрю Формом. Пара официально закрепила отношения в 2022 году. В июле 2024 актриса объявила, что беременна. Также она сообщила, что ранее перенесла выкидыш.

Александра снималась в таких известных лентах, как: «Клан Сопрано», «Техасская резня бензопилой 3D», «В Филадельфии всегда солнечно», «Почему женщины убивают», «Мэйферский ведьмы» и многих других.