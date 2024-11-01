Художница по костюмам «‎Острых козырьков» умерла от терминального рака

Ушла из жизни Стефани Колли, востребованная британская художница по костюмам. Колли работала с Гаем Ричи и была одним из создателей сериалов "Острые козырьки" и "Черное зеркало".

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Колли - победитель премии RTS Craft & Design Award 2014 года в категории "Лучший дизайн костюмов": за "Острые козырьки".

Фильмография Стефани Колли стартовала в 1992-м и включает более шести десятков пунктов.

Как передает Deadline, причиной смерти 60-летней художницы стало онкологическое заболевание: диагноз "терминальная стадия рака" был поставлен ей полгода назад. Колли отошла в хосписе в Лондоне.

В соцсетях - дань памяти от звезд, которые работали с художницей: Дэниел Крэйг, Киллиан Мерфи, Сэмюэл Л. Джексон.

Колли родилась в Чешире. Карьеру начала в швейном цехе ВВС (заблокирована в РФ). Прорыв - костюмы для хита Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Ее муж, актер и оператор польского происхождения Хьюберт Тачкановски ("Страйк") умер минувшим летом.