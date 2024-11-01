Некоторые актеры, погружаясь в свои роли, сталкиваются с интенсивными переживаниями, которые оставляют глубокий след на их психике.

Джанет Ли, исполнившая роль Мэрион Крэйн в культовом фильме Альфреда Хичкока «Психо», испытала настоящий шок после съемок знаменитой сцены в душе. Для ее персонажа душ стал местом трагического конца – жестокого убийства, запечатленного в одной из самых напряженных сцен кино. Страх, возникший у Ли после съемок, был настолько силен, что актриса призналась: после этой работы она боялась мыться в душе.

Актер, чья история жизни похожа на сюжет фильма

Актер Кристиан Бэйл также испытал неожиданные психологические последствия в процессе съемок, но по другой причине. Во время работы над ролью Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана он столкнулся с проблемой, вызванной специфическим дизайном маски. Узкая, плотно прилегающая маска костюма сдавливала голову актера, что со временем привело к приступам клаустрофобии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.