Меган Фокс заподозрили в беременности из-за костюма из «Звездных войн»

Актрису Меган Фокс заподозрили в беременности после выхода в свет в костюме героини Падме Амидалы из «Звездных войн». Девушка появилась на публике со своим возлюбленным Колсоном Бейкером, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. Он выбрал костюм Энакина Скайуокера из этой же киновселенной. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

Поклонники вспомнили о том, что папарацци давно не фотографировали Меган в обтягивающих нарядах. А сама она почти перестала выходить в свет. Даже в честь Хэллоуина девушка выбрала костюм, который прикрывал ее фигуру. Обычно, звезда отдает предпочтение более открытым образам, подчеркивая стройное тело.

В этот раз актриса была в красно-золотом халате с мехом и узорами и с ярким макияжем принцессы Падме. Она дополнила образ необычным головным убором и была почти неузнаваема. Ее сопровождал бойфренд в парике и коричневом плаще с длинным световым мечом.

Звезды выбрали образы возлюбленных и подтвердили свои отношения. Недавно СМИ писали о расставании пары и о расторжении помолвки. Неизвестно, планируют ли они свадьбу сейчас, и действительно ли Меган может быть беременна.

Ранее мы писали о том, что актриса Меган Фокс рассказала о потере ребенка от любимого.