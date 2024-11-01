Коллеги и поклонники вспоминают Анастасию Заворотнюк

Время со дня смерти Анастасии Заворотнюк увеличивается, но народ по-прежнему отказывается верить в то, что “прекрасной няни” больше нет. Банально будет сказано, но она живет в наших сердцах и будет жить.

Звезда сериала “Моя прекрасная няня” сделала огромный вклад в российскую индустрию кино, а потому вспомним некоторые теплые слова коллег этой хрупкой, но невероятно сильной женщины. Стоит сказать, что она ловко совмещала съемочную площадку с работой в театре достаточно длительный период, но никогда никому не жаловалась на усталость. Многие актеры смотрели на трудоспособную Заворотнюк, думая про себя: “Я никогда не смогу также. И не хочу! Ведь это очень тяжело!”

«Она никогда не показывала усталость свою и всегда вот была готова работать, готова включаться, готова откликаться, вот очень теплый человек», — отмечает Дубакина, исполнившая роль Маши в упомянутом комедийном проекте.

Роднянский также с восхищением относился к актрисе, потому что она была одной из тех единичных звезд, которых обожали абсолютно все: мужчины, женщины, дети, люди в возрасте. Хейта к Насте практически не было, что звучит невероятно в век интернета.

“Настя сразу стала любимицей публики. От мала до велика. Символом детства целого поколения“, — подчеркнул деятель, высоко ценивший работу знаменитости.

То, что уход звезды стал колоссальной потерей для всего народа – это факт, который сложно оспорить. Режиссер и худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан добавил, что девушка была настолько талантлива, что могла позволить себе работать в разных жанрах, была запоминающейся, эффектной и очень умелой.

«Она еще могла бы много сыграть, в другом жанре и в другом амплуа, в том числе в серьезном кино», — сообщил он народу, намекнув, что, возможно, у актрисы и намечались какие-то проекты в период начала болезни, но она не могла позволить себе тратить драгоценное время на работу.

Тогда каждая минута была важна, ведь лечение и терапии позволяли продлевать любимой всеми Насте жизнь.