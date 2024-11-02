Умер скандальный режиссер и актер Экхарт Шмидт

За неделю до своего 86-летия скончался Экхарт Шмидт, немецкий режиссер, актер, продюсер, сценарист, оператор, монтажер, композитор, писатель и поэт, публицист, кинокритик, так далее. Его фильмография - несколько сотен пунктов, начиная с 1960-х.

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Артист жил и работал в Риме, Палермо, Лос-Анджелесе и Мюнхене. Самая известная киноработа Шмидта - рок-н-ролльный шок-хоррор "Поклонница" 1982-го, картина, увенчанная диким финалом, стала культовой.

Помимо прочего, Экхарт был издателем панк-журнала S!A!U! и неоднократно сотрудничал с заметными деятелями культуры - Дэвидом Бирном, Патти Смит, Devo, Фассбиндером, так далее. Помимо игрового кино, снимал документальные проекты в огромном количестве и экранные адаптации опер Вагнера.

Некролог опубликован BR24, в нем покойный назван "режиссером, не признававшим компромиссов" и одним из любимцев Квентина Тарантино.