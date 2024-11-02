Алсу объяснила, почему не снималась в кино

После развода с мужем Алсу вплотную занялась карьерой. Певица выпускает новые композиции и постоянно появляется на публичных мероприятиях. Знаменитость призналась, что в дальнейшем она хочет попробовать себя в роли актрисы.

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Фильмография Алсу совсем небольшая. В 2008 году она сыграла фрейлину Мадлен в историческом телесериале «Тайны дворцовых переворотов», а в 2022 — камео в фильме «СамоИрония судьбы».

Но артистка планирует исправить положение и получить серьезную роль. К тому же, у звезды есть профессиональное актерское образование, которое она практически не применяла в жизни.

«У меня есть небольшой опыт съемок в кино, но в связи с семейной ситуацией я отошла от этого. Но у меня есть желание сняться в каком-то фильме. С удовольствием», — рассказала артистка Кино Mail.

Исполнительница хита «Зимний сон» отметила, что хотела бы сняться в комедии и экшене. Однако певица не смогла назвать любимого режиссера. Как пояснила Алсу, в России сейчас много хороших постановщиков.

Недавно Алсу призналась, на что готова ради карьеры. Она не скрывает, что могла бы побриться налысо.