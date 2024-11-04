68-летний Том Хэнкс откровенно рассказал о тяжелом жизненном этапе

Звезде множества культовых фильмов под 70 лет. Однако больше всего Тому Хэнксу не хотелось бы вернуться в свои 35. Как ни странно, именно на этот возраст, по мнению актера, пришелся худший период в его жизни.

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«Послушайте, мне 68 лет. Тяжелее всего нам было, когда мы играли в 35. Это время, когда твой метаболизм останавливается, гравитация начинает разрушать тебя, твои кости начинают изнашиваться, ты становишься другим. Думаю, сейчас я в лучшей форме», — объяснил Том в беседе с Entertainment Tonight.

Интересно, что в 1991 году, когда ему было 35 лет, Хэнкс работал над тремя проектами, включая роль Джимми Дугана в фильме «Их собственная лига», вышедшем на экраны в 1992 году. Годом позже вместе с Мэг Райан он снялся в «Неспящие в Сиэтле». Актер также раскрыл журналистам секрет хорошей формы в зрелом возрасте.

«Поскольку мои дети выросли, я занимаюсь спортом и могу правильно питаться. В 35 лет это было невозможно. Жизнь — такое бремя! Я просто делаю то, что нужно делать 68-летнему мужчине с диабетом 2-го типа. Просто поддерживаю порядок в храме, детка. Это все, что я пытаюсь сделать», — пошутил актер.

Тем временем состоялась премьера очередного фильма с его участием от Роберта Земекиса, режиссера «Форреста Гампа», — «Здесь».