Ярослав Могильников рассказал об опыте работы с Лидией Ильиной

Известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана» Ярослав Могильников рассказал «Газете.Ru», что скончавшаяся в возрасте 77 лет актриса Лидия Ильина, сыгравшая его бабушку, была «профессионалом своего дела» и позитивным человеком. Он отметил, что за время их совместной работы он почувствовал, будто она и правда его «бабуля».

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«Лидия была позитивным, трудолюбивым и очень приятным человеком. У нас было немного смен, но за этот короткий период я и правда почувствовал, будто она моя бабуля. Лидия была прекрасным человеком. Она всегда находила общий язык со всеми и всегда с очень теплой атмосферой рассказывала мне различные истории. У нас даже есть общее фото, где мы и правда похожи, будто бабуля и внук. Я думаю, что всего лишь по глазам и улыбке Лидии можно было понять, насколько она добрый человек. Я поражался, насколько этот человек оставался профессионалом своего дела. Я удивлялся, как Лидия чувствовала себя в сцене. Она очень ярко и при этом точечно показывала каждую эмоцию. Что уж тут говорить, не каждый актер в наше время так сможет!» — сказал он.

Могильников также вспомнил, что Ильина поддержала его во время съемок сериала и помогла справиться с волнением.

«В какой-то момент, когда мы снимали совместную сцену с Лидией, я волновался, вот не знаю, почему. Но тут ко мне подошла Лидия, и у нас начался разговор, мы минут 30 болтали. Говорили про все: про нашу профессию, про то, как я и Лидия попали в кино, и про детство. Шутили, смеялись. И что-то я так заболтался, что все волнение вдруг испарилось, и позже у нас идеально вышла сцена с утюгом. Я очень благодарен Лидии за то, что она дала мне колоссальный опыт и очень меня поддержала. Хоть я был мало знаком с Лидией, мне кажется, что она хотела бы, чтобы мы в это трудное время старались оставаться открытыми ко всему и не грустили. Я желаю больших сил и здоровья семье Лидии», — добавил он.

2 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что на 78-м году жизни скончалась российская актриса Лидия Ильина, которая сыграла бабушку юного бандита Ералаша в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Как уточнял Life со ссылкой на SHOT, Ильина боролась с раком, а также у нее были проблемы с сердцем. Утверждается, что диагноз артистке поставили в июне 2024 года. Сначала Ильина передвигалась на коляске, а в последние месяцы не вставала с кровати. На днях ее состояние резко ухудшилось, Ильину доставили в Люберецкую областную больницу, но спасти не смогли.

Прощание с актрисой, по словам ее дочери Екатерины, пройдет 5 ноября. Актрису похоронят на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина родилась 29 ноября 1946 года, окончила Музыкально-театральное училище имени Палантая в Йошкар-Оле. С 2010 года актриса снималась в телесериалах, среди которых — «Реальные пацаны», «Вампиры средней полосы-2», «Универ. 10 лет спустя», «Кулагин и партнеры», «Интерны» и другие.