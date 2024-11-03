Юре Борисову спрогнозировали номинацию на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщают сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire.

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Согласно прогнозу Variety, Борисов поборется за статуэтку с Кираном Калкином («Настоящая боль»), Гаем Пирсом («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав») и Дензелом Вашингтоном («Гладиатор 2»).

«Для тех, кто видел трейлер, наиболее вероятным лучшим актером второго плана выглядит Марк Эйдельштейн, но те, кто видел сам фильм, больше очарованы Юрой Борисовым», — отметило издание IndieWire.

29 октября стало известно, что Юру Борисова номинировали на открывающую наградный сезон американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения пройдет 2 декабря.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика». Вместе с ней в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

До этого эксперты предсказали «Аноре» высокие шансы на получение «Оскара». Сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

В российский прокат фильм Шона Бейкера вышел 17 октября. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывал, каким получился фильм.