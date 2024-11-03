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Variety: актер Борисов должен получить номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре"

Российский актер Юра Борисов должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщают сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire.

Юре Борисову спрогнозировали номинацию на «Оскар»
© Газета.Ru

Согласно прогнозу Variety, Борисов поборется за статуэтку с Кираном Калкином («Настоящая боль»), Гаем Пирсом («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав») и Дензелом Вашингтоном («Гладиатор 2»).

«Для тех, кто видел трейлер, наиболее вероятным лучшим актером второго плана выглядит Марк Эйдельштейн, но те, кто видел сам фильм, больше очарованы Юрой Борисовым», — отметило издание IndieWire.

29 октября стало известно, что Юру Борисова номинировали на открывающую наградный сезон американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения пройдет 2 декабря.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика». Вместе с ней в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

До этого эксперты предсказали «Аноре» высокие шансы на получение «Оскара». Сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

В российский прокат фильм Шона Бейкера вышел 17 октября. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывал, каким получился фильм.

Актеры
Крик
Оскар
Марк Эйдельштейн
Шон Бейкер
Дарья Екамасова
Павел Воронков
Алексей Серебряков
Стэнли Туччи
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