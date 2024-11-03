Умер Алан Рачинс, снимавшийся в "Байках из склепа" и C.S.I.

2 ноября в Лос-Анджелесе ушел из жизни Алан Рачинс, американский актер кино и телевидения, сценарист и режиссер, артист озвучания. Месяц назад ему исполнилось 82 года.

Рачинс родился в Массачусетсе. На экране - с 1973-го, фильмография - свыше ста кинофильмов, телешоу, плюс анимация. В списке - "Шоугёрлз", "Детство Шелдона", "Закон Лос-Анджелеса", "Байки из склепа", "За гранью возможного", "C.S.I.: Место преступления", "Мамаша", "Морская полиция".

Причина смерти узнаваемого артиста - сердечная недостаточность, пишет THR.

Как рассказала вдова Рачинса, актриса Джоанна Фрэнк, тот отошел рано утром в медицинском центре во сне.