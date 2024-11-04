Ставшая мэром актриса умерла в 55 лет

Ушла из жизни артистка, известная как Майта Санчес, киноактриса, после ушедшая в политику и почти десять лет бывшая мэром одного из филиппинских городов.

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Санчес скончалась утром 3 ноября в возрасте 55 лет. Об этом пишет Inquirer со ссылкой на подтверждение от вдовца женщины. Причиной смерти стал рак матки.

Похороны прошли сегодня. У артистки остались шестеро детей.

Пик экранной карьеры Майты - 1988-2002 год, она успела сняться в трех десятков кинокартин. После сложения с себя полномочий мэра в 2019-м несколько раз появлялась на экране точечно. В том числе - во взявшей ряд наград биографической драме "Президент".