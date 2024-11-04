Российский актер пропал в Подмосковье

Российский актер Дмитрий Савостин, который снимался в сериале «Пятницкий» и фильме «Наваждение», пропал в подмосковной Балашихе. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

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Отмечается, что Савостин пропал полтора месяца назад — 14 сентября. Он вышел из своей квартиры с рюкзаком и исчез.

«Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие», — написано в ориентировке.

Родственники актера сообщили, что полиция Московской области открыла розыскное дело. Поисками Савостина также занимаются волонтеры, однако никаких следов найти пока не удалось.

Ранее российская актриса из сериала «Тайны следствия» и «Гоголь» пропала в Ленинградской области. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» заявили, что близкие не могли установить местонахождение артистки.