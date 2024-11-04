Умер Артур Березин, актер из культового фильма «Не бойся, я с тобой»

29 октября ушел из жизни Артур Березин, советский российский каскадер и актер кино и сериалов, снимавшийся в том числе в североамериканских проектах.

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Березин родился 25 сентября 1956 года в селе Яблочное, Сахалинская область. Творческий путь начинал в цирковой самодеятельности. С 1977-го - артист "Союзгосцирка": работал в номере "Акробаты на подкидных досках".

В начале 1980-х годов был одним из основателей Московского конного театра "Каскадер". Мастер восточных единоборств. В 1991-2015-м годах жил и работал в Кейптауне, ЮАР. С 2016 года - член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России.

Как актер и каскадер дебютировал на экране в 1981-м - в культовой ленте "Не бойся, я с тобой". Фильмография - несколько десятков кинокартин и сериалов: второй "Фанат", "Курьер на Восток", вторая и третья части "Киборга-полицейского", "Быстрый курок", "Анна Каренина" Шахназарова, другие. Последнее появление на экране - ретро-детектив "Призвание", вышедший в 2023 году.

Об уходе артиста сообщил сегодня портал "Кино-театр.ру".