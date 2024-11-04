Гостюхин, Галкин, Яцуки: как сложилась судьба звезд сериала «Дальнобойщики»

С момента выхода на экраны знаменитого сериала «Дальнобойщики» прошло 23 года. Сагу о приключениях водителей фур показывали на российском ТВ долгие 11 лет. Что стало с главными звездами этой увлекательной истории?

© Постер

Гостюхин поругался с дочерью из-за СВО

Исполнителю главной роли Иваныча Владимиру Гостюхину уже 78 лет, он живет в белорусской деревне в нескольких часах езды от Минска и все еще активно снимается в кино. За последние несколько лет актер принял участие в картинах «Красный призрак», «Легенда о самбо», в сериалах «Катюша» и «Крутые меры». В 2024 году Гостюхин появился на экранах в сериале «Многодетство». Также Гостюхин служит в минском Театре-студии киноактера.

После начала СВО на Украине Владимир Васильевич поддержал действия российских властей, после чего Латвия и Украина включили его в список нежелательных лиц, запретив въезд в свои страны.

Политическая позиция актера отразилась на отношениях с родственниками: в частности, он перестал общаться с сестрой из Харькова. Говорит, после ее гневных сообщений с ним случилась истерика.

Также Гостюхин перестал общаться с 38-летней внебрачной дочерью Александрой от тележурналистки Татьяны, проживающей в США. По его словам, наследница приняла прозападную позицию и не хочет слышать отца.

«Она отрицает Россию, отказалась от России. Мы не общаемся. Я писал, она не отвечала. Это очень печально», — рассказал Гостюхин в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Актеры-близнецы Яцуки умерли от рака

Судьба актеров-близнецов Виктора и Вадима Яцуков, запомнившихся зрителям по ролям водителей фур Петра и Павла Марчуков, сложилась трагически. После окончания съемок сериала они не получили других интересных ролей и стали работать в театре.

В 2012 году Виктор Яцук умер от рака легких в возрасте 58 лет. Через три года по той же причине скончался и второй брат Вадим.

Егорова на старости лет осталась одна

Актриса Наталья Егорова, сыгравшая в «Дальнобойщиках» диспетчера Нину, вышла на пенсию, но продолжает сниматься в кино. Сейчас женщине 74 года. Последней ее работой в кино стала одна из главных ролей в сериале 2022 года «Пустой дом». Также актриса играет в театре и гастролирует по городам России.

Звезда ведет уединенный образ жизни и живет совсем одна. Она не общается с родным братом, а о бывшем муже не хочет и слышать. Единственный сын Егоровой Александр Барский погиб в Индии в 2011 году в возрасте 34 лет при невыясненных обстоятельствах. По предположениям родственников, мужчину могли убить.

Галкин начал выпивать и умер от остановки сердца

Актер Владислав Галкин, сыгравший в «Дальнобойщиках» Сашка, не смог пережить бешеной популярности, свалившейся на него после выхода сериала. На фоне высокой востребованности мужчина начал злоупотреблять алкоголем, что пагубно сказалось на здоровье: у звезды обнаружили воспаление поджелудочной железы.

В декабре 2009 года, выпив лишнего, он устроил стрельбу из травматического пистолета в баре, за что получил один год и два месяца условно. А в 2010 году Галкин умер от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Тело 38-летнего актера нашли спустя два дня на съемной квартире в Москве. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Михайлова после смерти Галкина стала затворницей

Актриса Дарья Михайлова, сыгравшая в «Дальнобойщиках» Веронику, супругу главного героя Сашка, на момент съемок фильма состояла в браке с Владиславом Галкиным, но собиралась подавать на развод. Женщина не могла смириться с пагубной привычкой супруга. Развод пары был назначен на 10 марта 2010 года, а Галкин скончался 25 февраля. Незадолго до этого Михайлова объяснила свое решение тем, что пыталась вылечить мужа, но это оказалось невозможным.

«Да, я развожусь. Влад выпивает, а лечиться не хочет. Он последнее время жил у друзей, которые сейчас устроили его в клинику. Сейчас он должен быть в больнице. Меня сделали крайней во всей этой истории. Почему-то я оказалась виноватой — как будто это я довела Влада до такого состояния. Столько грязи на меня в прессе вылито! Мне очень неприятно то, что сейчас происходит. Влад болен той же болезнью, что Миша Ефремов. Мое терпение лопнуло», — сообщила артистка.

После смерти Галкина Михайлова ушла из театра и стала жить как затворница. Актриса периодически снималась в фильмах и сериалах, но не давала никаких интервью и комментариев. Последняя картина с ее участием вышла в 2020 году, с тех пор о 59-летней Михайловой ничего не было слышно.