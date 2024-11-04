Как Мэттью Макконахи стал актером

Мэттью Макконахи решил стать актёром, прочитав книгу Ога Мандино «Величайший торговец в мире». Счастливый случай привёл артиста на съёмочную площадку его первого крупного фильма «Под кайфом и в смятении». А реплика героя Макконахи — троекратное alright — впоследствии стала его фирменной. Характерная внешность и съёмки в ромкомах надолго закрепили за актёром амплуа сердцееда.

Однако затем он начал отказываться от однотипных легкомысленных ролей и сосредоточился на серьёзных проектах, пополнив фильмографию такими лентами, как «Настоящий детектив», «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит» и «Далласский клуб покупателей». Последний принёс актёру премию «Оскар». 4 ноября Мэттью Макконахи отмечает 55-летие.