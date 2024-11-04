Звезда культового сериала 90-х рассказал о тяжелой болезни

Сериал «Бухта Доусона» в конце 90-х положил начало буму телепроектов о жизни подростков и стал стартовой площадкой для будущих голливудских звезд — Кэти Холмс, Мишель Уильямс и Джошуа Джексона. Но сегодня для фанатов культового шоу грустный день: исполнитель главной роли Джеймс Ван Дер Бик сообщил о своем страшном диагнозе.

«У меня колоректальный рак. Я борюсь с этим диагнозом в частном порядке и принимаю все необходимые меры при поддержке моей невероятной семьи. Есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо», — рассказал 47-летний актер журналу People.

Несмотря на диагноз, Ван Дер Бик продолжает активно работать и уделять внимание общению со своей семьей — женой Кимберли и их шестью детьми.

Но уже через несколько часов после появления статьи актер объяснил в запрещенной сети, что новость была опубликована раньше, чем он ожидал.

«Нет никаких инструкций о том, как рассказывать о подобных вещах, но я планировал подробно поговорить об этом с журналом People в какой-то момент в ближайшее время, чтобы повысить осведомленность общественности и рассказать мою историю на собственных условиях. Однако этот план пришлось изменить сегодня рано утром, когда мне сообщили, что один таблоид собирается опубликовать эту новость», — поделился Ван Дер Бик.

Из-за этого актеру даже пришлось извиниться перед близкими и друзьями, узнавшим о его раке из журнала:

«Прошу прощения у всех людей в моей жизни, которым я планировал рассказать сам. Ничто в этой ситуации не произошло тогда, когда я хотел…»

Ван дер Бик дал понять, что переживать за него не нужно, и пообещал, что расскажет больше, когда будет готов.

«До сих пор я справлялся с этим в частном порядке, проходил лечение и в целом занимался своим здоровьем с большей сосредоточенностью, чем когда-либо прежде. Я в хорошем состоянии и чувствую себя сильным», — заключил актер.

* Запрещен в РФ.