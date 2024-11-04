В 44 года умер Димеджи Аджибола, известный по сериалу «Трущобы»

3 ноября скончался Димеджи Аджибола, ведущий нолливудский молодой режиссер, продюсер, монтажер, сценарист и специалист по визуальным эффектам. Артисту, который пришел в бизнес в 18 лет, было 44 года.

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Нолливуд - это нигерийское кинопроизводство, одно из крупнейших на планете. Безумный годовой вал продукции объясняется максимизацией принципа "быстро, сердито и, по возможности, очень недорого".

Аджибола начинал в анимации, занимался рекламой - в том числе важных брендов. Образование получил в Нью-Йорке. Снял, в том числе, первый в Нигерии урбан-мюзикл, обласканный наградами, включая международные.

Среди наиболее известных проектов режиссера - "Палата №305", жесткие криминальные драмы "Трущобы" и "Король трущоб", "Черная свадьба". Его последняя картина вышла в этом году.

О кончине кинематографиста порталу Nigerian Tribune cообщил его коллега. В качестве причины указана болезнь, характер которой не раскрыт.