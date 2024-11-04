Умерла актриса Хелена Люк

Ушла из жизни Хелена Люк, индийская актриса, бывшая первая жена актера Митхуна Чакраборти, звезды "Танцора диско", одного из самых любимых и известных у нас в стране болливудских фильмов.

© Российская Газета

Брак Люк и Чакраборти продлился всего четыре месяца в 1979-м. Сразу после развода Митхун женился на актрисе Йогите Бали, бывшей жене актера Кишора Кумара. У них четверо детей.

Люк снялась в десятке фильмов, дебютировав на экране в 1980-м, и в конце десятилетия оставила кино и переехала в США.

О ее кончине сообщает The Tribune India со ссылкой на подтверждение от коллеги Люк. Причина смерти на данный момент не разглашена.

Отмечено: в своем последнем посте в соцсети женщина написала, что чувствует себя "странно", и не может понять почему.