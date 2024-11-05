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Звезда сериала «Тайны следствия» рассказал, почему ушёл из шоу

Российский актер Сергей Барышев в интервью во время передачи «Секрет на миллион» объяснил причину своего ухода из сериала «Тайны следствия». Актёр играл персонажа 11 сезонов, но потом покинул шоу.

Сергей Барышев рассказал, почему ушел из сериала «Тайны следствия»
© Чемпионат.com

По словам Барышева, уход связан с тем, что ему отказались предоставлять отдельный фургон для гримёрки (гримваген). Актёр отметил, что такой был только у исполнительницы главной роли Анны Ковальчук.

«Климат в Санкт-Петербурге жёсткий, все мёрзли. Однажды я участвовал в проекте англичан – они дали мне небольшую роль и окружили вниманием, у всех там были обогреваемые двухместные гримвагены».

Барышев обратился к продюсерам с просьбой выделить ему собственный гримваген, но артист получил отказ, после чего разорвал контракт с создателями проекта.

Актеры
Сергей Барышев
Анна Ковальчук