Том Хэнкс объяснил причину упадка супергеройского кино

Актер Том Хэнкс высказался насчет падения зрительского интереса к супергеройскому кино. По его мнению, неудачи последних лет связаны с тем, что фильмы предлагают зрителям сочную картинку, за которой не кроется хорошо продуманной истории.

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«Проблема в том, что все дошло до пика — и с точки зрения технологий, и с точки зрения индустрии. В 70-е и 80-е пытались снимать телевизионные версии с Капитаном Америкой, Человеком-пауком и даже Бэтменом. Бэтмен с Адамом Уэстом. Тогда не было технологий, чтобы сделать его таким, как в комиксах. Теперь можно все. Можно сказать, что "Супермен" с Кристофером Ривом был первым, кто приблизился к этому, потому что тогда появилась передовая технология, позволяющая стирать провода из кадра. "Вы поверите, что человек может летать" — и все мы действительно верили, когда это увидели. Это было невероятно. Сейчас на экране можно реализовать все что угодно. Можете осушить озеро Мичиган, заполнить его кукушками, создать трехголового дракона, который разрушит Чикаго. Но ради чего это в конце концов? В чем история? Что она скажет о нас?» — рассуждает актер.

По его словам, раньше зрители приходили в кино, чтобы увидеть в супергероях улучшенные версии самих себя.

«Боже, я порой чувствую себя как Икс-мен. Я так же запутан, как Человек-паук, зол, как Бэтмен, и люблю свою страну так же, как Капитан Америка. Хочу быть похожим на этих ребят. Мы прошли этот путь за последние 15–20 лет, а теперь мы в новой фазе: "А где история? Какой посыл? Ради чего этот фильм?"».

Кроме того, Том Хэнкс считает, что запросы зрителей изменились — они хотят увидеть что-то новое, что идет в разрез с киноделами, лишь повторяющими удачные паттерны.

«Индустрия говорит: "Ну, раз это сработало, значит, сработает и снова". Но публика уже впереди. Они видят знакомое и говорят: "Я уже видел это. Что дальше?"», — резюмировал актер.

Когда у Хэнкса спросили, общался ли он с Marvel или DC на предмет попадания в эти вселенные, он ответил отрицательно.