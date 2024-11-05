Никита Ефремов рассказал о съемках в фильме «Она тебя любит»

Актеры Никита Ефремов и Евгения Манджиева снялись в фильме «Она тебя любит» Свердловской киностудии. Как пишет Ura.ru, съемки состоялись в ЯНАО.

© Газета.Ru

По сюжету фильма священник и его помощник прибыли на Ямал, чтобы крестить оленеводов, однако одного из героев поразила болезнь.

Ефремов признался, что на съемках впервые попробовал оленину.

«Нам удалось съездить в гости к тем семьям, которые нам помогали с оленями, в оригинальный чум, поблагодарить за участие в проекте. Вот они как раз угощали. Насколько я понимаю, у них оленина помягче и посвежее, чем в магазинах», — поделился артист.

Фильм «Она тебя любит» он назвал историей про инициацию.

«Кстати, мне тоже пришлось впервые арканить оленя. Мой персонаж впервые остается жить в стойбище, ведь раньше они с батюшкой просто приезжали, крестили и уезжали, а так, чтобы он оставался, — это в первый раз. Поэтому нужно было сделать так, чтобы не получилось арканить», — рассказывает он.

Весной Никита Ефремов рассказал об экстренной подготовке к роли Соловья-Разбойника.