Диана Милютина рассказала о съемках в кино и секретах стиля

В фильмографии Дианы Милютиной много крупных проектов. Актриса получила известность благодаря детективу «Фишер» и историческому сериалу «Чистые», где ее коллегами стали Федор Бондарчук и Виктория Исакова. Имея яркую внешность, Диана не боится быть разной на экране. Она с легкостью перевоплощается как в красавиц, так и в девушек с тяжелым заболеванием.

В сериале СТС «Молодежка. Новая смена» Милютина примерила новый образ, сыграв трудного подростка. Ее героиня переживает из-за конфликтов с мамой, первой любви и недопониманий с ровесниками. И, как оказалось, актрисе близки эти проблемы: будучи 15-летним подростком, Милютина, как и ее героиня, «бунтовала против всего мира».

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Диана рассказала о буллинге в школе, отношениях с семьей, вспомнила о самых тяжелых съемках и поделилась секретами своего стиля.

Диана, за последние несколько лет в отечественном кино появилось много фильмов про спорт, особенно про хоккей. Чем Вас заинтересовали съемки в сериале СТС «Молодежка. Новая смена»?

Во-первых, это уже история! Стать частью семьи под названием «Молодежка» — многого стоит. Я не могла пройти мимо участия в кастинге.

Во-вторых, меня заинтересовала героиня, потому что обычно я не играю подростков, у которых переходный возраст, переломный момент в становлении взрослым. Плюс, по сюжету, у моей героини интересная линия отношений с матерью, которую я тоже еще не играла. Стало любопытно, как эту историю можно прожить!

Как проходил съемочный день нового сезона «Молодежки»?

Мы снимали далеко от центра Москвы. У нас была дальняя дорога, за которую ты успевал либо поспать, либо подготовиться к сценам. Еще у нас был питательный завтрак: пока группа не поест, мы не начинали снимать (улыбается). Потом обязательный грим — мой любимый этап. Грим, костюм, утепление, потому что было холодно. Потом мы репетировали сцены, входили в кадр. В полдень был обед, на котором отогревались, если съемки проходили на улице. Ну и вторая часть дня, а затем долгая дорога домой.

Ваша героиня — Лиза Москвина — подросток, который находится в конфликте с мамой. Близка ли Вам тема «отцов» и «детей»? Как складывались Ваши отношения с мамой в юношеские годы?

У меня крепкая семья, нас 4 человека: я, мама, папа и старший брат. Мы все друг за друга горой, и у нас всегда была традиция — собираться за ужином и обсуждать, как прошел день, делиться своими переживаниями, поэтому мне близка эта тема.

У нас с мамой по-разному складывались отношения, но сейчас мы лучшие подружки! Но, естественно, был переходный возраст (у меня он наступил лет в 15-16), когда из гадкого утенка превращаешься в прекрасного лебедя, когда бунтуешь против всего мира, против своей мамы, и самому близкому человеку делаешь больнее всего. Я рада, что этот возраст прошел и сейчас уже все хорошо!

Вашей киномамой стала Алена Бабенко. Какая совместная сцена Вам далась труднее всего?

Наверное, сцена примирения, когда мы находим договоренности, «подписываем мировую». Это было так тонко, надо было перейти от вечного конфликта к согласию, которое обе не до конца принимали. Но наши героини понимали, что ситуация патовая и надо помириться, потому что дальше так нельзя. Это сложнее, чем играть какую-то истерику.

© Фото телеканала СТС

Легко ли Вам было перевоплотиться в подростка?

Я часто в себе замечаю одну вещь: если я не буду смотреть в зеркало и видеть себя с макияжем, то я ощущаю себя как подросток. Я люблю дурачиться, как это делают школьники, студенты. Из меня это никуда не ушло, просто я умею «внутреннего подростка» камуфлировать, «надевать» на себя свой возраст и быть адекватным, взрослым человеком (улыбается). Подросток из меня никуда не ушел, мне было очень легко даже не перевоплотиться в него, а просто обнаружить!

Будучи школьницей, Вы столкнулись с буллингом. Что помогло Вам его пережить и не сломаться?

Да, в школе действительно был буллинг. Мне объявляли бойкот одноклассницы. Мне помогла мама, она говорила: «Ну на бомжей ты не обращаешь внимание, вот и на одноклассниц не обращай!». Это жесткий пример, но так приблизительно и было. Моя мама — педагог, она объясняла, почему ровесницы ревнуют, завидуют и объявляют мне бойкоты. Это доказывало мне, что я выше, больше них достигла и нахожусь на правильном пути.

Физически справиться с буллингом мне помогал спорт. Я была занята на тренировках. Я не гуляла вместе с ними и не проводила время. В школе я училась, а оттуда сразу уходила на танцы. Так, что пережила этот период с помощью спорта и умных советов мамы!

А как обстоят дела сейчас, ведь публичных людей часто сопровождает хейт? Уже успели столкнуться с обратной стороной популярности?

У меня были опасения, что после больших премьер могут начаться какие-то неприятные обсуждения. Но то ли благодаря мои героиням, то ли благодаря моему исполнению роли я не столкнулась с хейтом. Спасибо зрителям за благодарность, я это ценю!

Вы закончили школу с отличием. Проявляется ли во взрослой жизни синдром отличницы? Если да, то помогает ли он Вам или, наоборот, мешает?

Да, у меня проявляется синдром отличницы во взрослой жизни. Особенно, он был заметен в театральном училище. Закончив школу с отличием, я пришла в институт с мыслью, что я должна делать все на 100%. С одной стороны, мне это помогало, с другой стороны — меня выбивал синдром отличницы. Я понимала, что не всегда роль будет получаться на 5+ и не всегда надо, чтобы так было: человек учится на своих ошибках. Постепенно синдром отличницы стал уходить.

Синдром отличницы мне помог: я никогда не опаздываю, я всегда учу текст, я готовлюсь к роли. Он сильно дисциплинирует!

Сергей Безруков считает, что у актеров расшатанная психика из-за многочисленных ролей, которые они на себя примеряют. Согласны ли Вы с мнением коллеги?

Безусловно, я согласна с Сергеем Витальевичем! Психика расшатывается, и очень сильно, и все роли оставляют отпечаток. Но главное, мне кажется, стараться быть в жизни адекватным человеком и не ссылаться на работу. Из серии: «Это моя профессия, и я могу быть немножко психом».

© Фотограф Татьяна Дзельскалей

Как Вы считаете, какая роль раскрыла Вас с новой стороны и сделала мудрее?

Это театральная работа. Когда выпускаешь спектакль, ты долго живешь с героем, пьесой. Это гораздо сложнее, чем работать над ролью в кино! Это глубже, и работа над спектаклем идет дольше, то есть у тебя много времени, чтобы разобраться в герое.

Я бы выделила роль Эльмиры в пьесе Мольера «Тартюф». Роман Кочержевский поставил спектакль и доверил мне такую взрослую, женскую роль. Она заставила меня задуматься о женской сущности, и, кстати, на многие вопросы у меня не было ответов.

Вы как-то сказали: «Сыграть некрасивость или болезнь — это челлендж». Понятно, что грим имеет значение, но как Вы эмоционально настраиваетесь на такие роли? Что позволяет Вам так правдоподобно раскрыть «некрасивость»?

Наверное, раскрыть «некрасивость» мне позволяет мироощущение героини. Я думаю, чем живет моя героиня в данный момент, и из этого рождаются взгляды, мимика.

Чувствуете ли Вы опустошение после тяжелых съемок?

Да, бывали случаи, когда мы снимали в помещении с плохой энергетикой. Там было очень темно, и факелы коптели потолки. От этого начинала болеть голова, и, конечно, после съемок наступало опустошение.

Также энергия убывает, когда на площадке много актеров. Есть и такие партнеры, которых можно назвать энергетическими вампирами.

Диана, Вам всего 26 лет, но в Вашей фильмографии уже много крупных проектов. На чье мнение ориентируетесь в профессии? Читаете про себя рецензии кинокритиков?

Опираюсь на мнение людей, которых считаю для себя авторитетами. Это мои взрослые, опытные коллеги в театре — Александр Новиков, Олег Федоров, Роман Кочержевский. Я им доверяю, они могут дать мне адекватную оценку, поделиться взглядом на мою работу без прикрас. Такие отзывы помогают развиваться в профессиональном плане! Также, еще со времен бальных танцев, я опираюсь на мнение мамы. Когда я плохо выступала, она прямо говорила, но благодаря этому я росла.

Я всегда читаю рецензии театральных критиков о своей работе, а кинокритиков настолько много, что я не успеваю это делать: времени не хватает. Но иногда, когда мне присылают отзывы, я читаю. Очень важно грамотно воспринимать критику!

В «Чистых» Вы снимались в откровенных сценах. Что сложнее для актеров: обнажаться перед зрителем эмоционально или физически?

И то, и то сложно. Но, наверное, эмоционально легче, потому что я переживаю историю персонажа. А когда обнажаешься физически, то есть своим телом, то надо побороть себя.

Как близкие отреагировали на откровенные сцены с Вашим участием?

Наверное, старшее поколение не смотрело сериал, поскольку он выходил на онлайн-платформе, а бабушка с дедушкой не умеют пользоваться Интернетом. А родители приняли нормально! Мама мне всегда говорила: «Это классно — запечатлеть себя красивую, молодую на экране, чтобы потом были воспоминания». Я это сделала (улыбается).

Сериал «Чистые» продолжил и, в какой-то степени, раскрыл с новой стороны тему, поднятую в «Жизни по вызову» Сариком Андреасяном. У Вас не было опасений, что проекты будут сравнивать?

Я не смотрела «Жизнь по вызову». Опасений никаких не было, потому что сравнивать исторический сериал и сериал про нынешние реалии нельзя. Это совершенно разные истории. Я не знаю, какие темы затрагиваются в «Жизни по вызову, но мы показали, как девушки занимаются проституцией против своей воли.

Хотелось бы Вам сняться у Сарика Андреасяна?

Я не смотрела картины Сарика Андреасяна, поэтому не могу ответить на вопрос. Но, естественно, его имя мне знакомо!

В одном интервью Вы выделили творчество Сергея Урсуляка и заявили, что хотели бы с ним поработать. Чем Вас зацепил режиссер?

Во-первых, я смотрела картины, которые он создал. Во-вторых, у нас было личное знакомство. Во время нашей беседы я поняла, что мне было бы интересно с ним поработать.

© Фотограф Татьяна Дзельскалей

Вы неоднократно снимались в исторических проектах, главная особенность которых — красочные костюмы. Но, как правило, они неудобные и очень тяжелые. А как Вы себя ощущали в исторических нарядах?

Да, кому-то исторические костюмы могут быть неудобными, но я комфортно себя ощущаю в корсетах, пышных юбках, кринолинах, хотя в обычной жизни я хожу в кроссовках, джинсах, свитшотах. Но, несмотря на то, что мне удобно, через 4 месяца съемок в корсете, начинаешь чувствовать большую нагрузку на организм, потому что он не привык к такому.

Как бы Вы могли охарактеризовать свой стиль в реальной жизни? Какой образ могли бы называть самым дерзким? Важны ли для Вас бренды?

Я бы сказала, что у меня разнообразный стиль: все зависит от настроения, погоды, запланированных дел. Я буду по-разному выглядеть на пробах, премьере и в свой выходной.

Наверное, своим самым дерзким образом назову съемки без одежды (смеется).

Нет, для меня совсем не важны бренды. Я не гонюсь за ушедшими марками. Мне важны материалы и качество.

«Чистые», «Молодежка» — хиты 2024 года с Вашим участием. А какие фильмы смотрите сами? Что из новинок российского кино Вас зацепило?

Я стараюсь следить за своими коллегами, за знакомыми режиссерами, но сериалы так часто выходят, что не успеваю все смотреть.

Я была на премьере фильма «Пришелец» с Максимом Стояновым, от просмотра которого у меня стоял ком в горле. Он настолько добрый, уютный и затрагивает важные темы. Я призываю всех пойти в кино!

Помимо кино, Вы играете в театре, где задействованы как в драматических, так и в комедийных постановках. Какой жанр Вам дается труднее?

Да, в театре я играю разные роли. Мне кажется, пострадать всегда легче, чем рассмешить публику. Вызвать смех — это трудно. Теперь, если честно, мне нравятся больше комедийные роли.

Вы не раз называли себя суеверным человеком. Есть ли у Вас особые приметы/ ритуалы, которые Вы совершаете перед выходом на сцену/ перед съемками?

Да, я суеверный человек, но не настолько сильно, чтобы не переходить дорогу, если ее перебежит черная кошка. Мои ритуалы — повторить текст перед съемками и выучить роль перед спектаклем.